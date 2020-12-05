هل تستقبل كأس مصر بطلا جديدا أم تمنح الولاء للأهلي؟.. 12 بطلا في 87 نسخة و11 مسابقة بلا بطل

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر بالثامنة من مساء السبت على ستاد الجيش ببرج العرب (الإسكندرية) في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة. وحين تطأ أقدام عناصر الأهلي أرض برج العرب سيكون على موعد جديد يحاول خلاله الفريق كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد. وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات. وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.

ويستعرض دوت الخليج جانب من تاريخ مسابقة كأس مصر الأقدم فى تاريخ الكرة المصرية.

كأس مصر هي أقدم مسابقة باقية في تاريخ مصر، على عكس كأس السلطان حسين التي بدأت عام 1916 وانتهت عام 1938 فإن كأس مصر التي بدأت بإسم كأس التفوق المصرية موسم 1921-1922 لا زالت باقية حتى الآن وهي تقترب من عامها المئوي.

وتختتم غدا السبت النسخة رقم 88 التي تكتمل بالمباراة النهائية بين الأهلي وطلائع الجيش لتحديد البطل الجديد الذي سيكون إما بطلا جديدا إذا فاز طلائع الجيش باللقب أو تدين البطولة التاريخية بالولاء للفريق الأكثر حصولا عليها وهو النادي الأهلي.

وعلى عكس بطولة الدوري التي لم تشهد سوى 7 أبطال فقط في تاريخها وهم الأهلي (42) والزمالك (12) والإسماعيلي (3) والترسانة والأوليمبي والمحلة والمقاولون (لقب واحد لكل فريق) فإن بطولة الكأس كانت أكثر تنافسية بحصول 12 فريقا على اللقب وهي تشير إلى رقعة أكبر في المنافسة على اللقب الأقدم للكرة المصرية .

12 بطل

وحقق 12 ناديا لقب كأس مصر منذ موسمها الأول 1921- 1922 ويتقدمهم الأهلي برصيد 36 بطولة أخرها موسم 2016-2017 منها بطولتين تقاسم فيهما اللقب مع الزمالك الذي حقق 27 لقبا بينها مرتين تقاسم مع الأهلي.

وياتي الترسانة والإتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل فريق ثم المقاولون العرب 3 ألقاب ولقبين لكل من إنبي وحرس الحدود والإسماعيلي والأوليمبي ولقب واحد لكل من المصري البورسعيدي والقناة والترام.