نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز يتواصل مع بوكيتينو لخلافة زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنّ مسئولي ريال مدريد الإسباني تواصلوا مع مدير فني جديد تحسبًا لإقالة الفرنسي زيد الدين زيدان من منصبه خلال الفترة المقبلة.

وألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أن زيدان مُهدد بالإقالة من تدريب الملكي قبل نهاية موسم 2020/2021 وذلك بعد النتائج السيئة مؤخرًا للفريق الإسباني خاصًة عقب الهزيمة على يد شاختار دونستيك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يواجه شبح الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة مُنذ 25 عامًا وأن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة الملكي اتخذ قرارًا بإقالته في حالة توديع الملكي للبطولة من دور المجموعات، حيث لا يزال لدىّ ريال مدريد فرصة للتأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تواصل مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي لمعرفة مدى توفره وموقفه من تدريب الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يزال يمتلك الثقة في زيدان وقدرته على التأهل للدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ولكنهم يمتلكون سيناريو إذا ساءت الأمور ولهذا السبب تحدثوا مع بوكيتينو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوكيتينو الذي ليس لديه عقد مع أي نادي من المُحتمل أنّ يأتي من أجل قيادة ريال مدريد.