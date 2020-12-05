قال تقرير صحفي فرنسي في الساعات الأخيرة، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، تعرض لحادث سير مروع بسيارته في مدينة "تورينو"، مما بث الرعب في قلوب عشاق "الدون".
وكتب موقع "فوتبولوجي" الفرنسي، أن رونالدو تعرض لحادث سير مروع في تورينو، وأنه بين الحياة والموت؛ نقلًا عن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية"، قبل أن يحذف الخبر بعدها بساعات.
وعلى الفور نفت بعض الصحف العالمية، هذا الأمر، مؤكدة أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، مطمئنة جمهوره، إلى أن اللاعب بحالة صحية طيبة.
وحصد كريستيانو رونالدو، جائزة جديدة في الدوري الإيطالي، مع يوفنتوس.
ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر "تويتر"، فإن رونالدو تم اختياره كأفضل لاعب في الكالتشيو، خلال نوفمبر الماضي.
وكان رونالدو نجح في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين في مرمى كالياري، وهدف أمام لاتسيو.
واحتل "الدون" المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، متاخرًا بفارق هدفين عن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان (10 أهداف).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة تعرض رونالدو لحادث خطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.