حقيقة تعرض رونالدو لحادث خطير

قال تقرير صحفي فرنسي في الساعات الأخيرة، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، تعرض لحادث سير مروع بسيارته في مدينة "تورينو"، مما بث الرعب في قلوب عشاق "الدون".

وكتب موقع "فوتبولوجي" الفرنسي، أن رونالدو تعرض لحادث سير مروع في تورينو، وأنه بين الحياة والموت؛ نقلًا عن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية"، قبل أن يحذف الخبر بعدها بساعات.

وعلى الفور نفت بعض الصحف العالمية، هذا الأمر، مؤكدة أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، مطمئنة جمهوره، إلى أن اللاعب بحالة صحية طيبة.