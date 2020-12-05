أطلق الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، رسالة أمل إلى جماهير الريدز، ليطمئنهم عن حالته الصحية بعد الإصابة.
وكان فان دايك قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة إيفرتون، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
وأكدت التقارير أن المداقع الهولندي سيغيب عن ليفربول لنهاية الموسم.
ونشر فان دايك، عبر حسابه على "إنستجرام" صورا له وهو يؤدي برنامجه التأهيلي بالمركز التدريبي الجديد لليفربول أكسا، الذي انتقل له الفريق بدلا من ميلود.
وكتب فان دايك على الصور: "العمل بجد أكثر من أي وقت مضى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فان دايك يطلق رسالة أمل لجماهير ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.