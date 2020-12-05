فان دايك يطلق رسالة أمل لجماهير ليفربول

أطلق الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، رسالة أمل إلى جماهير الريدز، ليطمئنهم عن حالته الصحية بعد الإصابة.

وكان فان دايك قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة إيفرتون، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأكدت التقارير أن المداقع الهولندي سيغيب عن ليفربول لنهاية الموسم.

ونشر فان دايك، عبر حسابه على "إنستجرام" صورا له وهو يؤدي برنامجه التأهيلي بالمركز التدريبي الجديد لليفربول أكسا، الذي انتقل له الفريق بدلا من ميلود.

وكتب فان دايك على الصور: "العمل بجد أكثر من أي وقت مضى".