أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

نشر موقع "دوت الخليج" في الساعات الأخير من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي: أعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور انتهاءه من تسجيل اللقاء المترقب لكشف المؤامرة. ونشر مرتضي منصور صورة له وعلق عليها: انتهي الآن المستشار مرتضي منصور من تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد المؤامرة وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحته الرسمية.

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر بالثامنة من مساء السبت على ستاد الجيش ببرج العرب (الإسكندرية) في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل إيقاف إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية وعدم قيده في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد. أكد كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يتمسك بمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي على ملعب محايد. كشف مصدر بلجنة الكرة بنادي الزمالك عن توصل النادي لاتفاق مبدئي مع أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية بعد موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق على التعاقد مع صانع ألعاب الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفريق الأحمر. قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن التاريخ سيذكر أن النادي الأهلي حقق اللقب الأفريقي التاسع على حساب الزمالك في عام ٢٠٢٠ ولن يذكر أن الزمالك قدم أداء أفضل من الأهلي. قال تقرير صحفي فرنسي في الساعات الأخيرة، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، تعرض لحادث سير مروع بسيارته في مدينة "تورينو"، مما بث الرعب في قلوب عشاق "الدون".

بيراميدز: استبعاد إبراهيم حسن من قائمة الفريق ونثق في حسن نية اللاعب