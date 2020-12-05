نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي مستاء بسبب إلغاء جائزة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني عن استياؤه بسبب إلغاء مجلة فرانس فوتبول لجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ليفاندوفسكي كان قد توج بالثلاثية المحلية مع الفريق البافاري في 2020 بالإضافة إلى الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مما يجعله مرشحًا قويًا للفوز بالكرة الذهبية إذا تم تنظيم الجائزة هذا العام.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن مجلة فرانس فوتبول كانت قد قررت إلغاء جائزة الكرة الذهبية قبل تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية:"أحدهم قرر إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام".

وأضاف:"ربما يقررون مبكرًا مسألة تنظيم حفل الكرة الذهبية من عدمه لأن كل كأس تكون معروفة لمن ستذهب".

وتابع:"يعرف الكثير من اللاعبين والمدربين والصحفيين أنه كان أفضل موسم بالنسبة لي".

وأردف قائلاً:"لقد قدمنا أمرًا مذهلاً، أنا سعيد أن الجميع قد شاهد ذلك، هذه الجوائز شيء جميل ورائع لكني أعلم أيضًا أن كل جائزة شخصية هي للفريق، الفريق بدون مهاجم يجد صعوبة في العمل لكن المهاجم بدون الفريق لا يعمل أيضًا".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلاً:"لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا لكن من الواضح أن مرة واحدة ليست كافية، لا زلنا جائعين وبالتأكيد نريد تذوق هذا الشعور في ملعب محتشد بالجماهير، ربما عقب الموسم الحالي سيكون لدينا احتفال مزدوج".