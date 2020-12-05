نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيع ميسي أولوية مرشحين لرئاسة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة المرشحين الرئيسيين لرئاسة نادى برشلونة، في رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسبانية، فإن المرشحين الرئيسيين لرئاسة نادى برشلونة، يتمنيان رحيل ميسى خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمر بها النادى الكتالونى".

وشدد البرنامج على أعضاء برشلونة بمنح أصواتهم للمرشح الذى يتعهد بعدم بيع فاتى وليس ميسى، باعتبار فاتى مستقبل الفريق.

وكان النجم الأرجنتيني قرر الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضى، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى السابق، أبلغ اللاعب الأرجنتينى بدفع 650 مليون يورو "قيمة الشرط الجزائى الموقع فى عقده" من أجل الموافقة على رحيله.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة، فى شهر يونيو المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وواصل:"يعد مانشستر سيتى الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسى حال قرر الرحيل عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفى المقبل".

وتبلغ القيمة التسويقية اللاعب نحو 100 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى.