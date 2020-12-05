نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توقيع واحد من نجوم القلعة الحمراء السابقين تمهيداً لضمة لصفوف القلعة البيضاء في صفقة إنتقال حر.

وعلم الفجر الرياضي من مصدر داخل أروقة نادي الزمالك بأن هناك موافقة فنية على ضم أحمد الشيخ إلا أن التصريحات السابقة التي أدلى بها اللاعب ضد القلعة البيضاء مازالت تقف حائلاً أمام إنضمامه للفريق.

ووقع اللاعب بالفعل على عقود إنضمامه للزمالك في إنتظار حسم أمره خلال الساعات القليلة القادمة قبل إغلاق باب القيد بعد الجلسة التي يتم عقدها بين لجنة الكرة المسؤولة عن إدارة النادي مع البرتغالي جيمي باتشيكو.