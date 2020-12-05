مواجهة الطلائع ليست سهلة.. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي ببرج العرب

شهدت الساعات الأخيرة في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ببرج العرب حالة من التركيز الشديد قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم السبت، في نهائي كأس مصر، وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بملعب المباارة وسط سياج من السرية فرضه بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ووجه مدير الكرة سيد عبدالحفيظ رسالة شديدة اللهجة للاعبيه بأن المباراة ليست سهلة كما يظن البعض كونها أمام طلائع الجيش وليس طرفها المنافس التقليدي، وقال عبدالحفيظ إن السبب الرئيسي وراء المعسكر المبكر هو توصيل رسالة للاعبين بأهمية المباراة وصعوبتها فليس معني أن الطرف الثاني ليس هو الزمالك أن يكون هناك نوعًا من التساهل.

وأضاف أن طلائع الجيش من الفرق المميزة جدًا والقادرة على تحقيق الفوز والبطولات بسبب التشكيلة الرائعة من اللاعبين والجهاز الفني الذي يقوده طارق العشري وفوق كل ذلك مؤسسة منضبطة للغاية، موضحا أن الابتعاد باللاعبين عن الاختلاط تجنبًا لإصابات جديدة بفيروس كورونا هو سبب آخر للمعسكر المبكر.

كان الفريق وصل الى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق مساء الخميس الماضى وبعد تناول وجبة العشاء عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين شهدت تحفيظهم طريقة لعب المنافس الذي نجح في إخراج ثاني وثالث الدوري الزمالك وبيراميدز واللذان تأهلان لنهائي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية.

وترك موسيماني للاعبيه حرية النزول لتناول وجبة الأفطار أمس الجمعة ثم تناولوا وجبة الغذاء أعقبها محاضرة أخرى قبل التوجه لملعب برج العرب لخوض المران الأخير الذي أظهر أن طاهر محمد طاهر الوافد الجديد من المقاولون العرب سيكون له دور مهم ومؤثر في المباراة وربما يكون في التشكيلة الرئيسية للفريق.