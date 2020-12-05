تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

يستضيف استاد الجيش بميدنة برج العرب بالإسكندرية، مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم السبت في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المدير الفني للاهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات (طاهر محمد طاهر أو محمود كهربا).

الهجوم: مروان محسن

وحين تطأ أقدام لاعبي الأهلي أرض برج العرب ستكون القلعة الحمراء على موعد جديد لمحاولة كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد. وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات. وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات. الأمر الآخر الذي يجب أن يضعه الأهلي في اعتباراته التاريخ الطيب للمدير الفني لطلائع الجيش طارق العشري، حيث سبق أن تفوق على الفريق القاهري في نهائي كأس مصر 2009-2010، كما تفوق على الفريق بكأس السوبر بالموسم ذاته. أما طلائع الجيش الذي يتنسم التاريخ بخوض أول نهائي في تاريخه فيبحث عن أول لقب بعد المسيرة الطيبة التي حققها الفريق بتجاوز بيراميدز ثم الزمالك في ربع ونصف النهائي. ويدخل طلائع الجيش بقائمة تتكون من: محمد بسام وأحمد هانى وعمرو مرعى وإسلام محارب ومحمد ناصف وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد شعبان ومهند لاشين وأحمد سمير وفرانك ستيفن وتونى جوميز وناصر منسى وأحمد عبد الرحمن زولا وحسن مجدى ومصطفى جمال وحسين السيد مارسيلو وعمرو جمال وأحمد علاء وعمرو السيسى وإبراهيم كونيه ومصطفى الزنارى.