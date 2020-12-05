نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان: مباراة إشبيلية فرصة لتغيير الوضع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مباراة فريقه أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي: "نعلم وضعنا، وما نريده هو المنافسة، وأمام إشبيلية فرصة لتغيير هذا الوضع. أثق في لاعبي فريقي كثيرًا. مررنا بهذا الموقف في الكثير من المرات".

وتابع: "الشيء الأكثر أهمية هو لقاء اشبيلية؛ حيث سنواجه خصمًا جيدًا. نحب لعب مثل هذه المباريات. نعرف ما سيأتي بعد ذلك في دوري الأبطال، لكن أول شيء مباراة الليجا غدًا. نفكر فيها فقط".

وواصل: "لقد تلقيت الدعم من النادي بالكامل، وفي النهاية لا يمكنني أن أكون سعيدًا بالنتائج الأخيرة. أنا محظوظ لوجودي هنا، وسأعمل حتى اليوم الأخير لي".

وعن الانتقادات، أكد: "لا يمكنني التعليق. هذا لا يزعجني، أنتم الصحفيون موجودون من أجل ذلك، وحين لا تفوز في المباريات يكون الانتقاد طبيعيًا، وهذا لن يُغير رأيي في لاعبي فريقي، أو عملي الذي يتم تنفيذه بصعوبة".

وأكمل: "لن نخاطر براموس. إذا كان بإمكانه التواجد معنا سيأتي، وإذا لم يكن كذلك فلن يتواجد، ولا أريد أي لاعب يُعاني من عدم الراحة، سنرى ما يمكننا فعله غدًا".

وأردف: "أتوقع أن يكون إشبيلية خصمًا جيدًا وتنافسيًا كالعادة، وكل مدرب يختار فريقه جيدًا، وغدًا سنرى من يلعب".

وأكد: "ما يريده اللاعبون هو التنافس واللعب، وأظهروا دائمًا محبتهم لي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا سنمضي قدمًا، وأعرف التاريخ الذي أملكه في هذا النادي، وسأبذل قصارى جهدي حتى اليوم الأخير لإنجاز ذلك".

وأكمل: "بالتأكيد هذا الموقف هو الأكثر تعقيدًا بالنسبة لي، لكن كما هو الحال دائمًا تأتي الانتقادات نفسها لكن لا يحدث أي شيء، لا أفكر في هذه الأشياء، وغدًا فرصة رائعة لنا لإظهار أننا فريق عظيم".

وأتم: "لم أعتقد أبدًا أنني غير قابل للمس، سواء كلاعب أو مدرب ولا حتى كشخص. أشعر بالقوة لمحاولة إيجاد الحلول. واللاعبون سيعطونني الفرصة للقيام بذلك، أنا متأكد".