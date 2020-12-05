نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، لمباراة اليوم، استمرار غياب إيدين هازارد وسيرجيو راموس بسبب الإصابة، بينما عاد ألفارو أودريوزولا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد سيخوض المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - فاسكيز

الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس

الهجوم: رودريجو - بنزيما - أسينسيو