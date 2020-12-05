لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد 10 جولات في الدوري الجديد غدا

تكشف لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق غدًا، الأحد، عن مواعيد 10 جولات فى جدول الدورى الممتاز للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أعلنت لائحة الدورى الجديد.

وجاءت أبرز بنود لائحة الدورى الجديد، إيقاف أى لاعب يحصل على 3 بطاقات صفراء، ولا يشترط أن تكون الإنذارات بشكل متتالٍ فى المسابقة المحلية.

كما تضمنت لائحة الدورى الجديد، اعتبار اللاعب موقوفا بشكل تلقائي في حال حصوله على بطاقة حمراء، وطرد مباشر فى أى مباراة من دون الانتظار إعلان العقوبة من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وشملت لائحة الدورى الجديد تحمل أى نادٍ الغرامات المالية التى يتم توقيعها علي أى عنصر من عناصر الفريق سواء لاعبا أو مدربا أو إداريا، وخصمها من مستحقاته المالية لدى اتحاد الكرة.

وأبرزت بنود لائحة الدورى الجديد البند الخاص باللاعب المنتقل إلى اى نادي ٱخر وحصل على إنذارات وبطاقات حمراء مؤكدة استمرار العقوبات عليه وتنفيذها فى وقت لاحق بعد انضمامه إلى فريقه الجديد ومشاركته فى المسابقات المحلية.

وتطرقت بنود اللائحة إلى أنه فى حالة استمرار مسابقة كأس مصر وتداخلها مع مباريات الدوري الجديد لا تحتسب الإنذارات التى حصل عليها اللاعبين أو أى عنصر من عناصر المنظومة الرياضية ويستثنى من ذلك حالات الطرد حيث يتم تطبيقها فى المباراة التالية مباشرة.

وجاءت المادة الخامسة على النحو التالي : يعتبر الفريق منسحبا فى حال إعلانه الانسحاب بعد إعلان جدول مباريات المسابقة المحلية.

كما يعتبر الفريق منسحبا إذا تأخر عن حضور المباراة بـ ٢٠ دقيقة عن الموعد المحدد فضلا عن امتناعه عن الذهاب إلى المباراة أو غادر الملعب قبل انتهائها.

فى حالة انسحاب الفريق من البطولة قبل انتهاء الدور الأول يتم إلغاء جميع نتائج الفريق مع اعتباره هابطا إلى الدرجة الأدنى وتوقيع عقوبات مالية بما يتراءى لمجلس إدارة إتحاد الكرة.

فى حالة انسحاب أى فريق من إحدى مباريات المسابقة المحلية يعتبر خاسرا ويتم خصم ٣ نقاط إضافية إلى جانب تغريمه مليون جنيه وإحالة الأمر إلى لجنة الانضباط في الجبلاية.

ويتم استثناء اعتبار الفريق منسحبا من أى مباراة فى حال إثبات مروره بظروف القوة القاهرة التى حالت دون حضوره.

كما تقوم لجنة المسابقات فى الجبلاية بتسجيل اللاعب الذى أحرز هدفا فى إحدى المباريات بالمسابقة المحلية.

وفى حالة وجود هدف اثير حوله جدلا ولم يتم التعرف على هوية اللاعب الذى أحرزه يتم تشكيل لجنة بحضور حكم اللقاء لمراجعة شريط المباراة من أجل تحديد هوية صاحب الهدف.

وخصصت لجنة المسابقات فى لائحة الدورى الجديد بندا فى المادة الخامسة لتنظيم تسليم الميداليات للفريق البطل ومنحه ٥٠ ميدالية على ألا يحتسب اللقب للاعب الذى لم يشارك فى ٣ مباريات بصفوف الفريق البطل خلال الموسم الكروى.

وفى المادة ٢٢ :

يحظر على أن نادي تقديم اى احتجاج على قرارات حكم المباراة كما يمنع على الأندية اللجوء إلى القضاء العادى وفقا للوائح اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

وحددت لائحة الدورى الجديد مواعيد تقديم الاحتجاج الرسمي من جانب الأندية إلى اتحاد الكرة بعد انتهاء اللقاء ب ٤٨ ساعة وإذا ما تعارضت المواعيد مع العطلة الرسمية يتم تقديمها بعد انتهاء الإجازة.

وكشفت لائحة الدورى الجديد عن قيمة تقديم اى نادي الاحتجاج الرسمي إلى الجبلاية بواقع ١٠ الاف جنية.

وكشفت لجنة المسابقات عن المادة ١٩ و٢٠ التى جاءت كما يلي:

تلتزم جميع الأندية فى المسابقة المحلية باستخدام الكرة الموحدة من بداية الموسم حتى انتهاءه والتى يتسلمها ما مندوب نادي قبل انطلاق البطولة المحلية.

فى حالة إلغاء الدورى الممتاز لأسباب قهرية قبل خوض ١٥٣ مباراة من اصل ٣٠٦ مجموع مباريات المسابقة المحلية يتم اعتبار المسابقة كان لم يكن ويتم إلغاؤها وإخطار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وإرسال الأربع أندية من الموسم الماضى للمشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وفى حالة إلغاء الدورى المحلي بعد خوض عدد المباريات سالفة الذكر يتم اللجوء إلى تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية قبل الانتهاء من الترتيب واعتبار الفريق بطلا للمسابقة المحلية وإرسال الفرق فى المربع الذهبي خلال توقيت إلغاء الدورى المحلي إلى الكاف لاعتماد مشاركتهم فى بطولات الكاف.

وفى حالة تساوى الفرق فى عدد النقاط والأهداف بعد اللجوء إلى تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية يتم الاستعانة بالمادة الرابعة فى اللائحة.

وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة ١٧ و١٨ الخاصة بتأجيل اى مباراة فى الدورى الجديد حال تعرض لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا التى جاءت على النحو التالي:

لا يتم تأجيل اى مباراة فى الدورى الجديد الا بعد ثبوت إصابة ١٩ لاعبين بفيروس كورونا على ألا يتم احتساب اى عنصر فى الجهاز الفني والطبي والإدارى ضمن اعداد المصابين.

يتعين على الفريق المضيف توفير سيارة إسعاف وإرسال هوية المنسق الخاص بالمباراة المسؤل عن تنظيمها فى المسابقة المحلية.

يجب حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفى الذى يعقب انتهاء اى مباراة ولا يحق للنادى ارسال اى عنصر من عناصر الجهاز الفني الا فى حالة الطرد للمدير الفني أو الايقاف ويمكن لمسؤلى النادى فى هذه الحالة ارسال مساعد المدرب للتواجد فى المؤتمر الصحفي.

واعلنت ايضا لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة ٢٤ الخاصة ب تنظيم مباراة كأس السوبر المصرى واللجوء إلى القضاء التى جاءت على النحو التالي:

تقام بطولة كأس السوبر المصرى بين بطل الدورى الممتاز وبطل كأس مصر وفى حال فوز بطل الدورى ببطولة الكأس يقام لقاء السوبر بين بطل الدورى ووصيف كأس مصر.

وفى حالة عدم خوض وصيف كاس مصر مباراة السوبر المصري يتم اختيار بطل الدورى الممتاز ووصيف الدورى المصرى للمشاركة فى بطولة السوبر المصرى وفى الحالات الأخرى يقوم اتحاد الكرة بتحديد هوية الطرفين.