اتحاد الكرة يرسل تعديلات لائحة النظام الأساسي إلى فيفا خلال ساعات

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني،إرسال التعديلات التى جرت على لائحة النظام الأساسى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك بعدما جرى صياغة تعديلات لائحة النظام الأساسى وترجمتها بعد الانتهاء من مناقشتها خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية التى جرت يوم الأحد الماضي.

وتنتظر اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الرد من جانب الفيفا بشأن تحديد مصير تواجدها،بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بمد عمل اللجنة إلى ٣١ يناير المقبل.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم قد ناقشت مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها، تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديًا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز 18 ناديا وجميع أندية القسم الثاني 48 ناديا بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية شهد إعلان عمرو الجنايني، رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور بـ 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.

وطالب رئيس الجلسة الأعضاء باختيار ممثلين عن الجمعية لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، مشيرا إلى أن وضع اللائحة بصورتها النهائية حق أصيل للجمعية العمومية.

واختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم واحمد جوهر لهذه المهمة.

وحذر رئيس الاتحاد المصري من المحاولات التي تستهدف إفشال الاجتماع مؤكدا أنه لن يسمح بها ولن يتسامح في اتباع الاجراءات الصحيحة بكل دقة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.