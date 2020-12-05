في طي النسيان.. 6 أندية حققت كأس مصر واختفت

تقام اليوم نهائي بطولة كأس مصر رقم 88، أحد أعرق البطولات التي انطلقت لأول مرة في عام 1921 وحقق نادي الزمالك اللقب كأول فريق يحقق البطولة تاريخيا.

حيث يستضيف استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش بالثامنة من مساء السبت في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات. وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.

حقق بطولة كأس مصر 10 أندية بخلاف الأهلي والزمالك عبر التاريخ

6 أندية حققت البطولة واختفت :

- الترام

في موسم 1938-1939 حقق نادي الترام السكندري بطولة كأس مصر بالفوز علي فريق بوليس بنتيجة هدفين دون رد في المباراة الثانية بعدما انتهي اللقاء الأول بالتعادل السلبي ، واختفي النادي من الساحة الرياضة .

- القناة

حقق نادي القناة بطولة كأس مصر موسم 1963-1964 بالفوز علي فريق السكة الحديد في نهائي البطولة الا ان الفريق يشارك حاليا في دورى القسم الثاني واختفي بعيدا عن الأضواء والشهرة .

- المصري البورسعيدي

على الرغم من المنافسة القوية التى يقدمها فريق المصري البورسعيدي في بطولة الدورى الممتاز الا انه غائب عن لقب البطولة المحلية منذ 22 عاما حيث حقق مرة واحدة فقط موسم 1998 .

وصل المصري للنهائي تحت قيادة حسام حسن موسم 2017-2018 أمام الأهلي وخسر المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

- الاتحاد السكندري

احد ابرز الاندية وله تاريخ كبير في بطولة كأس مصر حيث حقق اللقب 6 مرات بالتساوي مع الترسانة خلف الاهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية الا ان اخر بطولة حققها الفريق السكندري كانت موسم 1975-1976 على حساب الأهلي 1-صفر بهدف للمدير الفني التاريخي للاتحاد الكابتن طلعت يوسف.

-الترسانة

تاريخ كبير قدمه الشواكيش للكرة المصرية واختفي الفريق بين حطم الأندية في دوري القسم الثاني وابتعد عن الأضواء والشهرة وتحقيق البطولات حيث كانت آخر بطولة كأس مصر عام 1929 .

وكان الترسانة أحد الأندية التي تعاني الموسم الماضي وكانت ستهبط لولا قرار اتحاد كرة القدم لإلغاء الهبوط الموسم الماضي .

-الأولمبي السكندري

شهدت بطولة كأس مصر بطلا جديدا لها إلا أنه يعاني في دورى القسم الثاني حاليا وبعيد عن العودة للدورى الممتاز و الالقاب والامجاد حيث كان آخر لقب للبطولة عام 1934 .