يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره قادش، اليوم، السبت، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد قادش والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد قادش في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3، بتعليق عصام الشوالي.

برشلونة ضد قادش:

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

كان فريق برشلونة فاز على أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا.

وشهد قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي، عودة ليونيل ميسي بعد غيابه مباراة فرينكفاروسي المجري، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للراحة.

وجاءت قائمة فريقبرشلونة لمواجهة قادش كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - لينجليت - مينجويزا - أراخو - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - سيرجيي روبيرتو - كارليس ألينيا - بويج - بيانيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتن برايثوايت - بيدري - ترينكاز.

في المقابل يطمح قادش الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم وفقا لإمكانياته المحدودة، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.

وخاض فريق قادش 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، فاز في 4 مباريات، وخسر مثلهما، وتعادل في ثلاثة آخرين.

ترتيب قادش وبرشلونة:

ويحتل قادش المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز السابع.

مباريات آخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، ليفانتي مع خيتافي، إشبيلية مع ريال مدريد، أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد.

غياب الجماهير:

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في المدرجات.