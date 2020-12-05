الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يصطدم بـ لايبزيج.. ودورتموند في ضيافة فرانكفورت

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره لايبزيج، اليوم، السبت، في تمام السابعة، والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا، وتوسيع فارق النقاط مع لايبزيج صاحب المركز الثاني.

في المقابل يطمح لايبزيج الذي يقدم موسما رائعا، في انتزاع الثلاث نقاط من العملاق البافاري، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الألماني.

كان بايرن ميونخ فاز على شتوتجارت بنتيجة 3 - 1 ، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الألماني، بينما تلغب لايبزيج على بيليفيلد بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن آخر 3 مباريات في الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيد انتهت بالتعادل.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وتقام مباريات الدوري الألماني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في مسابقة الدوري الألماني، أبرزها آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند:

فرانكفورت ضد دوتموند:

ويحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره آينتراخت فرانكفورت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، على ملعب كوموزبنك أرينا.

ويطمح فريق بوروسيا دوتموند بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر في تخطي عقبة فرانكفورت اليوم، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الألماني.

على الجانب الآخر يطمح فريق فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بوروسيا دورتموند، لتعزيز تواجده بمنطقة وسط الجدول، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان بوروسيا دوتموند فاز على كولن 3 - 1، في الجولة الماضية، بينما تعادل فرانكفورت مع يونيون برلين 3 - 3.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد يونيون برلين في المركز التاسع بـ 12 نقطة.