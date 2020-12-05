نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يستدعي إبراهيم حسن لجلسة إستماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إخطار رسمي من الإتحاد الافريقي " كاف " بتحديد موعد جلسة إستماع للاعب الفريق إبراهيم حسن بعد عقوبة الإيقاف التي تم توقيعها بحقه لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعاطيه المنشطات.

وقال مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز في تصريحات " للفجر الرياضي " أن اللاعب سيخضع لجلسة الإستماع يوم غداً الأحد في مقر الكاف بمدينة ستة أكتوبر.

في الوقت الذي تم فيه رفع إسم اللاعب من القائمة المحلية وكذلك القائمة الافريقية مع تقديم إلتماس لدى الكاف ضد عقوبة إيقافه.