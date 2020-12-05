نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: فينيسوس، بنزيما، أسينسيو.