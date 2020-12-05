نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة قوية تجمع بين النادي الاهلي ونظيره طلائع الجيش فى نهائى بطولة كأس مصر تحت قيادة الحكم محمد الحنفي.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان النادى الأهلى قد صعد لنهائي البطولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بينما صعد طلائع الجيش بعد إقصاء الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويذكر أن النادى الأهلى توج هذا الموسم بلقب الدوري المصري ولقب دوري أبطال إفريقيا ويرغب فى تحقيق اللقب الثالث هذا الموسم بينما طلائع الجيش يرغب فى تحقيق مفاجأة كبري ويتوج لأول مرة بلقب.