نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب رامون سانشيز بيتخوان معقل الفريق الأندلسي إشبيلية مباراة الفريق ضد ريال مدريد الجريح اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 في الجولة الثانية عشر من الدوري الأسباني الذي يشهد مباراة هامة أخرى في ختام مباريات اليوم تجمع فريق برشلونة خارج ملعبه مع قادش المتفوق على الفريق الكتالوني حاليا في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة تضعه في المركز السادس بينما يقبع البارسا في المركز السابع، أما ريال مدريد الضيف في مباراة الليلة يتواجد في المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن فريق إشبيلية صاحب المركز الخامس في ترتيب الليغا، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم في السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد في مهمة صعبة أمام إشبيلية يسعى فيها لتحقيق فوز يتناسى به خيبة أمله في المباريات الأخيرة التي شهدت خسارته أولا في الجولة الحادية عشر من الدوري الأسباني على ملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله كاسيميرو قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي مقابل هدفين للضيوف أولا سجلهما كلا من لوكاس بيريز وماتو ليفقد الريال ثلاث نقاط هامة ويتلقى خسارته الثالثة هذا الموسم، ويتجمد رصيده من النقاط عند 17 نقطة جمعها من خوض عشر مباريات حقق فيها الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مبارتين، كما تلقى الفريق الخسارة في آخر مبارياته في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين دون رد ليتلقى خسارته الثانية في دور المجموعات متواجدا في المركز الثالث في جدول الترتيب بنفس رصيد نقاط شاختار “الثاني”، وبفارق قطة عن المتصدر بوروسيا مونشينجلادباخ.

فريق إشبيلية يسعى هو الآخر لتناسي الخسارة الثقيلة التي تلقاها في آخر مبارياته التي استضاف فيها على ملعبه فريق تشيلسي الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى الفريق الأندلسي الخسارة برباعية نظيفة لم تؤثر على ضمانه مركز مؤهل إلى دور الستة عشر بعد انقطاع الأمل لكلا من كراسنودار الروسي ورين الفرنسي في المنافسة على التأهل، بينما في الدوري الأسباني حقق سيفيليا ثلاث انتصارات على التوالي على حساب أوساسونا بهدف دون رد، وأمام سيلتا فيغو برباعية مقابل هدفين، وأخيرا خارج الديار أمام هويسكا بهدف دون رد عن طريق المغربي المتألق يوسف النصيري.

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم

15:15 توقيت غرينتش.

16:15 توقيت المغرب.

17:15 توقيت مصر.

18:15 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الريال واشبيلية