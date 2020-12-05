مواجهة من نار.. موعد نهائي كأس مصر بين الأهلى والطلائع والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - عشاق المارد الأحمر النادى الأهلى على موعد جديد من الإثارة والمتعة، هذه المرة بطعم “كأس مصر”، حيث يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مساء اليوم السبت، مع فريق طلائع الجيش فى نهائي كأس مصر 2020 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلى والطلائع فى نهائي كأس مصر



فى الـ 8 من مساء اليوم السبت، فإن المارد الأحمر يسعى للفوز بالبطولة الثالثة فى أقل من شهرين حيث يطمع فى ضم كأس مصر إلى رفقائها “درع الدورى العام وكأس بطولة دورى أبطال إفريقيا”، لتكون “التالتة تابتة” .. بينما يسعى طلائع الجيش إلى تحقيق مفاجأة كبرى وحرمان الأهلى من البطولة الثالثة هذا العام، والفوز بـ “الكأس”؛ ليكون أكبر قصاص من الشياطين الحُمر الذى لم يتمكن أبناء الطلائع من الفوز عليهم قبل ذلك فى أى مباراة.

القناة الناقلة لنهائي كأس مصر

من المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة النهائية على تردداتها الأرضية والفضائية، باعتبارها صاحبة الحق فى بث جميع مباريات كأس مصر.

مشوار الأهلى والطلائع فى الكأس

كان النادى الأهلى قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه مفاجأة مدوية بالفوز على الزمالك 3 / 1، بعدما أقصى فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح، ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبار فى مسابقة كأس مصر “الأهلى والزمالك وبيراميدز”.

وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر اليوم السبت، كما سيلتقى الفريقان أيضًا فى مباراة “كأس السوبر المصرى”، والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز، والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.