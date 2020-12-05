الغائب الحاضر.. الزمالك وصيف بطولة كأس مصر التاريخي وأول من حقق اللقب

يستضيف استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش بالثامنة من مساء السبت في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.
وحين تطأ أقدام لاعبي الأهلي أرض برج العرب سيكون على موعد جديد يحاول خلاله الفريق كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.
وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في آخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.
وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.
ووصل فريق الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بينما وصل طلائع الجيش بقيادة طارق العشري بعد إقصاء الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
خروج الزمالك من البطولة في الموسم الحالي لا يجعله منسيا بسبب ارقامه فيها علي مدار التاريخ حيث حقق الفارس الأبيض البطولة 27 مرة وحقق الوصافة 13 مرة خلف النادي الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 36 لقبا و15 مرة وصيفا.
حقق الزمالك أول لقب في بطولة كأس مصر موسم 1921\1922 بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة خمسة أهداف دون رد.
اللقب الثاني تأخر عن الزمالك 10 مواسم كاملة وحققه في موسم 1931 بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في حين أنه خلال تلك الفترة وصل المارد الأحمر للقب 6 مرات ليفرض سيطرة مبكرة عليها.
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