ينتظر موافقة باتشيكو.. علي غزال يقترب من الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تعاقد النادي مع علي غزال لاعب وسط منتخب مصر السابق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد المصدر أنه تم عرض اللاعب على لجنة الكرة بنادى الزمالك لضمه في الفترة الحالية عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وسيتم عرض الأمر على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.
جدير بالذكر أن علي غزال يجيد اللعب فى مركزى الوسط والمساك وكان فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني في الفترة الماضية.
ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.
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