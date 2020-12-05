خاص | فييرا: جئت إلى النجم الساحلي للتتويج بالألقاب.. واخترت عصام الحضري لهذا السبب

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني الجديد للنجم الساحلي التونسي، أنه جاء لتدريب الفريق من أجل تحقيق الألقاب، مشيرًا إلى موافقته على اختيار عصام الحضري ضمن جهازه الفني جاءت بسبب خبراته وتاريخه.

وقال جورفان فييرا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، "وقعت على عقود تدريب النجم الساحلي منذ عدة أيام، وهذا شيء يدعو للفخر؛ كونك تدرب فريقا له تاريخ".

وتابع "جئت إلى هنا من أجل تحقيق الألقاب والمزيد من البطولات للنادي".

وأضاف "نحتاج إلى مزيد من العمل لإعادة فريق النجم الساحلي على منصات التتويج، ومن المؤسف أن نراه في المؤخرة في البطولات فهذا شيء لا يتفق مع تاريخه".

وأكمل "العالم كله مر بظروف قاسية بسبب فيروس كورونا، وهذا شيء مؤثر لكن سنسعى إلى تقديم كل ما في وسعنا".

وعن اختياره لعصام الحضري في جهازه، قال "عصام الحضري أسطورة تاريخية سيحكي عنه العالم على مر العصور".

وتابع "الحضري لديه تاريخ رائع وخبرات عديدة ومقومات كبيرة تمكنه من النجاح في أي شيء يعمل به سواء كان لاعبًا أو مدربًا".

واختتم "سنساعد بعضنا البعض من أجل تجاوز الأزمات التي يمر بها فريق النجم الساحلي من أجل إسعاد الجماهير والمنافسة على كل البطولات".

وتولى جورفان فييرا، مدرب الزمالك السابق، تدريب نادي النجم الساحلي التونسي لمدة عام قابل للتجديد، كما يتواجد عصام الحضري بالجهاز الفني معه مدربًا للحراس.