نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل أحد اللاعبين المحترفين في الخارج دائرة إهتمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وعلم الفجر الرياضي أن علي غزال نجم لاريسا اليوناني السابق ومنتخب مصر دخل في دائرة الإهتمامات البيضاء وذلك بعد فسخ تعاقده مع ناديه.

وأبدى مسؤولو الزمالك رغبة في ضم اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الدفاع والوسط، وهو ما يسعى له المجلس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تعرض لجنة الكرة على البرتغالي جايمي باتشيكو إمكانية ضم اللاعب، قبل اتخاذ القرار النهائي، خلال الساعات القليلة القادمة.