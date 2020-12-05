هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

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أحمد جودة - القاهرة - وجه هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة تحذير قوية إلى لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وأوضح هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أنه لابد أن يكون لاعبي الأهلي يقظين وعلى تركيز عالي، قبل المباراة المرتقبة أمام طلائع الجيش وعدم الاستهتار.

وحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام طلائع الجيش، مشددا على أنه من الضروري أن يتخذ اللاعبون المباراة على محمل الجد والتخلص من فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الوقت الجاري.

وأشار إلى أن أداء الأهلي أمام الزمالك في نهائي أفريقيا كان معقد للغاية بسبب التحفظ الدفاعي.