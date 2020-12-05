نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار خارج قائمة باريس لمواجهة مونبلييه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة مونبلييه، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الفرنسي.

ويغيب عن قائمة باريس، نيمار جونيور، فيراتي، دراكسلر، بيرنات، سارابيا، إيكاردي، خيسي وكيمبيمبي في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وجاءت قائمة باريس كاملة على النحو التالي :-

نافاس، ريكو، لوتيليه، داجبا، فلورينزي، باكير، كورزوا، بيمبيلي، كيرير، ماركينيوس، ديالو، دانيلو، باريديس، هيريرا، رافينيا، جانا جايي، فاديجا، قيس رويز، مويس كين، آنخيل دي ماريا وكيليان مبابي.