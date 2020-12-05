بنى عبيد يعود لتدريباته إستعدادا للأوليمبي

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أحمد جودة - القاهرة - يعود عصر اليوم السبت الفريق الأول للكرة بنادي بني عبيد لتدريباته إستعدادا لمباراته المقبلة أمام الأوليمبي عقب الحصول على راحة أمس من التدريبات.

وتعرض بنى عبيد للهزيمة بهدف أمام ضيفه المنصورة أول أمس الخميس فى مباراة كان أصحاب الضيافة الأفضل والأخطر والأكثر إستحواذا و لكن المنصورة نجح بخبرته فى خطف النقاط الثلاث بركلة جزاء.

وأكد هشام رضوان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أنه رغم الظروف الصعبة التى يمر بها نادى بنى عبيد عقب رحيل رئيس النادى هرماس رضوان إلا أنه يثق فى قدرات لاعبي الفريق الأول وأنهم على مستوى عالي وقادرون على العودة بنتيجة إيجابية بمباراة الخميس المقبل.

وصرح بأن الفريق لم يستحق الخسارة على الإطلاق أمام المنصورة وكان الأقرب للفوز لولا خطأ فردي ولكننا سنعمل على إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا قبل اللقاء المقبل مع توفير كافة متطلباتهم خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة بنى عبيد برئاسة السيد المندوه نائب رئيس النادى والقائم بأعمال رئيس النادى عقب وفاة الدكتور هرماس رضوان رئيس النادي قد إتخذ قرارا بتجديد الثقة فى الجهاز الفني للفريق بقيادة عادل صديق من أجل إستقرار الفريق خلال الفترة المقبلة ، ويحتل بني عبيد المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة عقب نهاية الجولة الثانية.