تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره قادش، اليوم، السبت، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع ان يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: ديست - مينجويزا - لينجليه - ألبا الوسط: دي يونج - بوسكيتس - كوتينيو الهجوم: ديمبلي - ميسي - جريزمان

موعد مباراة برشلونة ضد قادش والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد قادش في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3، بتعليق عصام الشوالي.

برشلونة ضد قادش:

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

كان فريق برشلونة فاز على أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا.