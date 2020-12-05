الدوري الإيطالي.. موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو والقناة الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره تورينو، اليوم، السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو والقنوات الناقلة:

وستقام مباراة يوفتوس ضد تورينو، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 بتعليق علي محمد علي.

يوفنتوس ضد تورينو:

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لاستعادة نغمة الفوز في مباراة اليوم،ـ بعد السقوط في فخ التعادل أمام بينفينتو 1 - 1، في الجولة الماضية من الكالتشيو.

ومن المقرر أن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي، بعدما نفت الصحف العالمية شائعات تعرضه لحادث خطير في مدينة تورينو.

وحصد كريستيانو رونالدو مؤخرا جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر نوفمبر الماضي.

في المقابل يطمح تورينو في تحسين وضعه السيئ بتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري في مباراة اليوم، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ترتيب يوفنتوس وتورينو:

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الإيطالي:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، سبيزيا مع لاتسيو، وإنتر ميلان مع بولونيا.

غياب الجماهير:

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.