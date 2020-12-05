مقابل بامبو ومصطفى فتحي.. الزمالك يطلب استعارة نجم وادي دجلة

طلب مسؤولو نادي الزمالك، استعارة محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وهذا نظير إعارة كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الأبيض لوادي دجلة في الفترة الحالية. ويقود أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك المفاوضات مع مسؤولي وادي دجلة في الفترة الحالية. ويسعى الزمالك لتدعيم وسط ملعبه في ظل بيع محمد حسن لفريق سيراميكا كليوباترا وإصابة محمد إشرف روقا لاعب الوسط مؤخرا خلال لقاء الطلائع في نصف نهائي كأس مصر.

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