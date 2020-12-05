فرج عامر يكشف اقتراب التعاقد مع لاعب دولى مصري ..والزمالك ينتظر موافقة باتشيكو

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري أنه سيتم التعاقد اليوم مع لاعب مصري دولى في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سموحة ينهي اليوم صفقاتة الكروية ، بضم لاعب مصري دولي في خلال ساعات ، انتقال حر

وعلم صدي البلد ان لجنة التعاقدات بنادي الزمالك عرضت اللاعب على غزال علي باتشيكو وينتظر موافقته لإنهاء التعاقد في الوقت الذي تقدم فيه سموحة بعرض للحصول على خدمات اللاعب المصري الدولي على غزل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تعاقد النادي مع علي غزال لاعب وسط منتخب مصر السابق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أنه تم عرض اللاعب على لجنة الكرة بنادى الزمالك لضمه في الفترة الحالية عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وسيتم عرض الأمر على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.

جدير بالذكر أن علي غزال يجيد اللعب فى مركزى الوسط والمساك وكان فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني في الفترة الماضية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.