كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري أنه سيتم التعاقد اليوم مع لاعب مصري دولى في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سموحة ينهي اليوم صفقاتة الكروية ، بضم لاعب مصري دولي في خلال ساعات ، انتقال حر
وعلم صدي البلد ان لجنة التعاقدات بنادي الزمالك عرضت اللاعب على غزال علي باتشيكو وينتظر موافقته لإنهاء التعاقد في الوقت الذي تقدم فيه سموحة بعرض للحصول على خدمات اللاعب المصري الدولي على غزل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تعاقد النادي مع علي غزال لاعب وسط منتخب مصر السابق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد المصدر أنه تم عرض اللاعب على لجنة الكرة بنادى الزمالك لضمه في الفترة الحالية عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وسيتم عرض الأمر على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.
جدير بالذكر أن علي غزال يجيد اللعب فى مركزى الوسط والمساك وكان فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني في الفترة الماضية.
ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرج عامر يكشف اقتراب التعاقد مع لاعب دولى مصري ..والزمالك ينتظر موافقة باتشيكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.