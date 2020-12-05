الرياضة

طلائع الجيش يُحفز لاعبيه بمكافآت ضخمة لحصد كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - حرص جهاز الكرة بالفريق الأول لنادي طلائع الجيش على تقديم وعود قوية للاعبين فيما يخص صرف مكافات ضخمة حال تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر.

وعلم " الفجر الرياضي " أن العميد أحمد المهدي المشرف على لكرة بفريق نادي طلائع الجيش أبلغ اللاعبين والجهاز الفني بصرف مكافأت فورية حال الحصول على لقب كأس مصر.

وطالبت الإدارة، الفريق بضرورة استكمال الإنجاز التاريخي بالفوز على الأهلي، بعد إقصاء بيراميدز ثم الزمالك في مشوار البطولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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