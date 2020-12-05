نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلائع الجيش يُحفز لاعبيه بمكافآت ضخمة لحصد كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جهاز الكرة بالفريق الأول لنادي طلائع الجيش على تقديم وعود قوية للاعبين فيما يخص صرف مكافات ضخمة حال تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر.

وعلم " الفجر الرياضي " أن العميد أحمد المهدي المشرف على لكرة بفريق نادي طلائع الجيش أبلغ اللاعبين والجهاز الفني بصرف مكافأت فورية حال الحصول على لقب كأس مصر.

وطالبت الإدارة، الفريق بضرورة استكمال الإنجاز التاريخي بالفوز على الأهلي، بعد إقصاء بيراميدز ثم الزمالك في مشوار البطولة.