أدهم جابر يتوج بالمركز الثالث ضمن منافسات الزوجي ببطولة مصر الدولية للتنس

توج أدهم جابر لاعب أندية وادي دجلة بالمركز الثالث ضمن منافسات الزوجي ببطولة مصر الدولية للتنس مع زميله أكرم السلالي وذلك ضمن الفعاليات التي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر – 6 ديسمبر 2020 بملاعب السليمانية بمصر تحت إشراف وبتنظيم من الاتحاد الدولي للتنس.

وحصد أدهم جابر كأس المركز الثالث مع زميله أكرم السلالي بعد خساراتهم في مباراة نصف النهائي من الثنائي الارجنتيني Juan Pan Paz & Juan Bautista Otegui .

وخلال عام 2019 حصل أدهم جابر قد على لقب لاعب العام كما تم تتويجه مع فريقه بالمركز الاول ضمن بطولة دوري الجامعات واختياره ضمن الفريق المثالي للموسم. وتواصل أندية وادي دجلة تقديم أبطال بجميع الرياضات من خلال وضع استراتيجيات تهدف الى تنمية المواهب الرياضية وصناعة ابطال يمثلون المنتخب الوطني.

وخلال عام 2020، وقعت أندية وادى دجلة عقد شراكة مع منظمة التنس العالمية Inspire to coach للاستفادة من خبراتها في تطوير أكاديمية وادى دجلة للتنس وتقديم أفضل البرامج التدريبية للاعبي التنس.