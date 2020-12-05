رغم غيابه عن النهائي.. الزمالك صاحب أكبر نتيجة أمام الأهلي في كأس مصر 6-0

يستضيف استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم السبت في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.
ووصل فريق الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بينما وصل طلائع الجيش بقيادة طارق العشري بعد إقصاء الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورغم غياب الزمالك عن لقاء النهائي الموسم الحالي ، فإنه متربع على عرش أكبر نتيجة تاريخية في البطولة حيث حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 6 أهداف دون رد وهو رقم تاريخي لم يتم كسره منذ موسم 1943-44 .
بجانب أكبر نتيجة لـ الأهلي في بطولة كأس مصر أمام الترسانة موسم 1949-50 بنتيجة 6 أهداف دون رد .
بطاقة المباراة:
الحدث: نهائي كأس مصر
الفريقان: الأهلي وطلائع الجيش
موعد المباراة: 8 مساء
المكان: ستاد برج العرب
الحكم: محمد الحنفي
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