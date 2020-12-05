محترف بالخارج.. دوت الخليج يكشف صفقة نادي سموحة الجديدة قبل إعلان التعاقد

حصل نادي سموحة، على خدمات اللاعب المصري، علي غزال، بعد فسخ تعاقده مع فريق لاريسا اليوناني بالتراضي؛ لينهي مسيرته الأوروبية وسط عروض مصرية استقبلها في الأيام القليلة الماضية.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في إتمام التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكد مصدر بالنادي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه سيتم إعلان كافة الصفقة خلال الساعات المقبلة؛ بعد إنهاء كافة التفاصيل خصوصًا في ظل تواصل العديد من الأندية التي تسعى إلى الحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر، أن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، أبدى رغبته بالتعاقد مع اللاعب في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها.