شطة: طلائع الجيش يشارك في الكونفيدرالية حال تتويجه بطلا لكأس مصر

حدد عبد المنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادي الأهلي، حالة وحيدة بشأن مشاركة فريق طلائع الجيش ضمن منافسات كأس الكونفدرالية فى النسخة المقبلة.

ويلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء فريق الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره طلائع الجيش الذى يقوده فنيا طارق العشري على ملعب استاد برج العرب فى نهائى كأس مصر.

وقال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "إنه فى حال فوز طلائع الجيش الليلة على المارد الأحمر وتوج بطلا لكأس مصر يمكنه المشاركة فى كأس الكونفدرالية النسخة القادمة".

وأوضح أن الأصل فى مشاركة الأندية بكأس الكونفيدرالية هى الفوز بلقب الكأس المحلية باعتبار البطولة الأفريقية خاصة بأبطال الكؤوس على مستوى القارة السمراء.

ولفت إلى أن سيطرة الأهلي والزمالك على لقب الدورى وكأس مصر جعلت الجبلاية تقرر إشراك أول الدورى والثاني فى دورى أبطال أفريقيا والثالث والرابع فى الكونفيدرالية.

وشهدت الساعات الأخيرة في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ببرج العرب حالة من التركيز الشديد قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم في نهائي كأس مصر، وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بملعب المباارة وسط سياجًا من السرية فرضه بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكره.

ووجه مدير الكرة سيد عبدالحفيظ رسالة شديدة اللهجة للاعبيه بأن المباراة ليست سهلة كما يظنون كونها أمام طلائع الجيش وليس طرفها المنافس التقليدي، وقال عبدالحفيظ إن السبب الرئيسي وراء المعسكر المبكر هو رسالة للاعبين بأهمية المباراة وصعوبتها فليس معني أن الطرف الثاني ليس هو الزمالك أن يكون هناك نوع من التساهل.

وأضاف أن طلائع الجيش من الفرق المميزة جدًا والقادرة علي تحقيق الفوز والبطولات بسبب التشكيلة الرائعة من اللاعبين والجهاز الفني الذي يقوده طارق العشري وفوق كل ذلك مؤسسة منضبطة للغاية، وأوضح أن الابتعاد باللاعبين عن الاختلاط تجنبًا لإصابات جديدة بفيروس كورونا هو سبب آخر للمعسكر المبكر.

وكان الفريق قد وصل إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق مساء الخميس الماضى وبعد تناول وجبة العشاء عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين شهدت تحفيظهم طريقة لعب المنافس الذي نجح في إخراج ثاني وثالث الدوري الزمالك وبيراميدز واللذان تأهلا لنهائي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية.

وترك موسيماني للاعبيه حرية النزول لتناول وجبة الأفطار أمس الجمعة ثم تناولوا وجبة الغذاء أعقبها محاضرة أخرى قبل التوجه لملعب برج العرب لخوض المران الأخير الذي اظهر ان طاهر محمد طاهر الوافد الجديد من المقاولون العرب سيكون له دور مهم ومؤثر في المباراة وربما يكون في التشكيلة الرئيسية للفريق.

يذكر أن النادى الأهلى تغلب على الاتحاد السكندري. بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائى كأس مصر فيما حقق الطلائع فوزا على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.