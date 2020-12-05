تحطيم رقم برشلونة وبايرن ميونخ.. الأهلي على أعتاب إنجاز أسطوري أمام طلائع الجيش

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة قوية بين الأهلي وطلائع الجيش، اليوم السبت، على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت .1

الأهلي طلائع الجيش:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على طلائع الجيش، من أجل تحقيق حلم الثلاثية هذا الموسم ( الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا".

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، الأسبوع الماضي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، على ستاد القاهرة الدولي.

ويفقد الأهلي لخدمات الرباعي وليد سليمان وأحمد ياسر ريان وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء الماضي، بينما صعد طلائع الجيش، بعد التغلب على الزمالك 3 - 1.

يذكر أن فريق الزمالك هو حامل النسخة الماضية من لقب كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر:

ويتصدر الأهلي قائمة الأهلي ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر برصيد 36 مرة ويليه الزمالك ثانيا بـ 27 مرة، ثم الاتحاد السكندري ثالثا برصيد 6 ألقاب بالتساوي مع الترسانة.

إنجاز أسطوري ينتظر النادي الأهلي أمام طلائع الجيش:

وسبق وأن حقق الأهلي الثلاثية التاريخية مرتين، موسمي 2005 - 2006 و 2006 - 2007.

ويتساوي الأهلي مع بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، في عدد مرات تحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي حال تحقيق الأهلي الفوز في مباراة اليوم، سيتجاوز برشلونة وبايرن ميونخ، ويصبح أكثر فريق تحقيقا للثلاثية التاريخية على مر التاريخ برصيد 3 مرات، بالتساوي مع أوكلاند سيتي الأمريكي.