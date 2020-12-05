طبيب سيراميكا كليوباترا يكشف حجم إصابة خالد صبحي

كشف فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابة التي تعرض لها خالد صبحي مدافع الفريق خلال مباراة وادي دجلة الودية التي أقيمت ظهر أمس الجمعة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وقال طبيب سيراميكا كليوباترا، إن التشخيص أثبت إصابة اللاعب بشد في العضلة الضامة، وخاض اليوم تدريبات تأهيلية خلال المران الصباحي تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل في النادي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، والتي يستهلها بمواجهة الإنتاج الحربي على ملعب السلام.