نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر يا أهلي.. طارق العشري لا يخسر في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش لتحقيق مفاجأة مدوية مساء اليوم السبت، بالفوز على فريق الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتتويج بلقب البطولة المحلية مع الفريق العسكري هذا الموسم.

وقاد "العشري" فريق طلائع الجيش للإطاحة بالزمالك (حامل اللقب) من الدور نصف النهائي في واحدة من أقوى المفاجآت بالنسخة الحالية من البطولة المحلية، وتأهل لملاقاة الأهلي في نهائي ناري، سيجمعهما مساء الليلة على استاد "برج العرب" ويحلم مدرب الفريق العسكري بمواصلة مشواره الناجح مع الجيش بحصد لقب البطولة.

طارق العشري سبق والتقى مع الأهلي في 4 مباريات نهائية خلال مشواره التدريبي فاز في مباراتين وخسر مثلهما، حيث قاد فريق حرس الحدود للتتويج بكأس السوبر 2009 بعد الفوز على المارد الأحمر 2-0، وكرر انتصاره في نهائي كأس مصر 2010 بركلات الترجيح وتوج بلقب البطولة أيضاً.

بينما خسر طارق العشري مع حرس الحدود أمام الأهلي بكأس السوبر المحلي عام 2010 بهدف دون رد، وخسر اللقب مجدداً أمام المارد الأحمر 2012 ولكن كان مدربًا لفريق إنبي وخسر فريقه 2-1.

ما يثير قلق جماهير الأهلي قبل نهائي كأس مصر ضد طلائع الجيش مساء الليلة هو تفوق طارق العشري في المباريات النهائية لبطولة كأس مصر خلال مسيرته التدريبية.

وخاض "العشري" نهائي كأس مصر "مرتين" خلال مشواره التدريبي وكان مدربًا لفريق حرس الحدود، الأولى كانت عام 2009 وفاز على فريق انبي بركلات الترجيح وحصد لقب البطولة، أما الثانية كانت على حساب الأهلي عام 2010 وفاز فريقه بركلات الترجيح أيضاً وتوج بثاني ألقابه بالبطولة.

يا تري هل ينجح طارق العشري في حصد لقب كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الأهلي مساء الليلة؟ أم يثأر المارد الأحمر من خسارته السابقة في نهائي البطولة عام 2010؟