نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسئولو إعلام المصريين قرار عودة الإعلامي كريم حسن شحاتة للظهور مجدداً عبر قناة نادي الزمالك الرسمية.

وتراجع مسئولو إعلام المصريين عن إعلان انضمام كريم حسن شحاتة للقناة وإعادة النظر في القرار مجدداً قبل الإعلان بشكل رسمي، وذلك عقب رد فعل جماهير نادي الزمالك، والغضب الذي عبر عنه الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اقترح مسئولو الشركة ظهور الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، في برنامج أسبوعي عبر قناة نادي الزمالك.

وفي نفس السياق، رفض مسئولو إعلام المصريين جميع الاقتراحات التي تتضمن عودة الإعلامي أحمد جمال والظهور مجدداً عبر شاشة قناة الزمالك.