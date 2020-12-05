نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدهم جابر لاعب وادي دجلة يتوج بالمركز الثالث ببطولة مصر الدولية للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج أدهم جابر لاعب أندية وادي دجلة بالمركز الثالث ضمن منافسات الزوجي ببطولة مصر الدولية للتنس مع زميله أكرم السلالي وذلك ضمن الفعاليات التي تقام في الفترة من 30 نوفمبر – 6 ديسمبر 2020 بملاعب السليمانية بمصر تحت إشراف وبتنظيم من الاتحاد الدولي للتنس.

وقد حصد أدهم جابر كأس المركز الثالث مع زميله أكرم السلالي بعد خساراتهم في مباراة نصف النهائي من الثنائي الارجنتيني Juan Pan Paz & Juan Bautista Otegui .

وخلال عام 2019 حصل أدهم جابر قد على لقب لاعب العام كما تم تتويجه مع فريقه بالمركز الاول ضمن بطولة دوري الجامعات واختياره ضمن الفريق المثالي للموسم.

وتواصل أندية وادي دجلة تقديم أبطال بجميع الرياضات من خلال وضع استراتيجيات تهدف الى تنمية المواهب الرياضية وصناعة أبطال يمثلون المنتخب الوطني.

وخلال عام 2020، وقعت أندية وادى دجلة عقد شراكة مع منظمة التنس العالمية Inspire to coach للاستفادة من خبراتها في تطوير أكاديمية وادى دجلة للتنس وتقديم أفضل البرامج التدريبية للاعبي التنس.