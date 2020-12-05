نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشري يخطط لإيقاف العقل المدبر للأهلي في نهائي الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش لتحجيم خطورة واحد من لاعبي القلعة الحمراء وذلك خلال مواجهة الفريقين التي تجمع بينهما اليوم السبت لحساب مباريات نصف نهائي كأس مصر.

وعلم " الفجر الرياضي " من مصدر داخل الجهاز الفني للطلائع أن العشري منح تعليمات خاصة للجابوني فرانك ستيفن لاعب وسط الفريق من أجل الحد من خطورة محمد مجدي أفشة وفرض رقابة لصيقة عليه طوال المواجهة.

ويعتبر محمد مجدي أفشة من أهم نقاط القوة في تشكيل الأهلي، حيث قاد الفريق للتأهل إلى نهائي الكأس على حساب الاتحاد السكندري.