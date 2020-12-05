نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهولندي بيترسن محاضرا في الدورة الإقليمية للأولمبياد الخاص فى تزلج اختراق الضاحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن الخبير الدولي فى رياضة تزلج اختراق الضاحية هو أد بيترسن ، فى الدورة التدريبية لرياضة تزلج الضاحية ، والتي تعد أول الدورات التدريبية فى الرياضات الشتوية التى أقرها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى بمناسبة التجهيز والاستعداد للألعاب العالمية الشتوية التى تستضيفها قازان الروسية فى الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022 .

وصرح دكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأن آد بيترسن قد بدأ حياته لاعبا لكرة القدم حتى ال27 سنة ، ثم مارس رياضة الترايثلون ـ واحتراف رياضة تزلج اختراق الضاحية والتي تشهد منافسات للترايثلون ، ثم احترف تدريب تزلج اختراق الضاحية ، وهو مدرب بالأولمبياد الخاص منذ عام 1999 ، وهو ايضا مندوبا فنيا فى هولندا منذ عام 2015 ، ومنذ عام 2017 هو مستشارا فنيا للاولمبياد الخاص فى اوربا وارو آسيا .