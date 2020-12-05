نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة إيفرتون ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيلة مباراة إيفرتون ضد بيرنلي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد تيرف مور لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة إيفرتون الرسمية على النحو التالي :-

حراسة المرمى : جوردان بيكفورد.

خط الدفاع : بن جوفاري ، ياري مينا ، مايكل كين.

خط الوسط : أليكس أيوبي ، عبد الله دوكوري ، الآن ، فابيان ديلف.

خط الهجوم : جيمس رودريجيز ، ريتشارلسون ، دومينيك كالفيرت ليوين.

فيما جاءت تشكيلة نادي بيرنلي كالآتي :-

حراسة المرمى : نيك بوب.

خط الدفاع : ماثيو لوتون ، جيمس تاركوفسكي ، بن مي ، تشارلي تايلور.

خط الوسط : روبي برادي ، أشلي ويستوود ، براونهيل ، دوايت ماكنيل ، كريس وود.

خط الهجوم : جاي رودريجيز.