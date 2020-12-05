نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة غزل شبين ضد أبو كبير في دوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة غزل شبين وأبو كبير في الجولة الافتتاحية للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث. يخوض الغزل اللقاء بقيادة المدير الفني شريف رضا بتشكيل يضم محمود الجابري وأحمد قاسم ورفعت دياب ومحمود براني وابراهيم حامد العشماوي و محمد عبد الغني ومحمود عبد النعيم جرودو ومحمد جمال حدوته واحمد يحيى واسلام فرج ومؤمن قصري. البدلاء :محمد ابو علي ومصطفى جمال ومصطفى عادل كولا ومصطفى سالم ريشةوعلاء السعيد وخالد حسين مخلوف وعلاءفودة ومحمد علاء الصياد ومحمد مجدي زوبع. وجاءتشكيل ابو كبير بقيادة المدير الفني محمد شاهين، مكون من أحمد عماد وحماده عاطف ومحمد محمود بلحه وسمير اشرف ومحمد رجب ريشة وعلي الشافعي ومحمد سليمان وأحمد علي وصلاح محمد العجوز وأحمد محمد خليل وأحمد عوني. البدلاء: محمد عزت وخالد حسين ومحمد اسامه وباهر محمد وميدو طه والسيد احمد زايد وأحمد غانم وعماد حمدي وكريم خالد. ويدير اللقاء الحكم السويسي محمد رمضان يعاونه الثنائي توفيق محمد وعلي يحي.