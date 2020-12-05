نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن فريقه يستحق الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

وأكد جمال في تصريحات صحفية أن الطلائع قدم مباريات رائعة منذ بداية الموسم وبالأخص في بطولة كأس مصر حيث تفوق أبناء العشري على بيراميدز قبل تأكيد التفوق على الزمالك في المربع الذهبي.

وعن مواجهة الأهلي في المباراة النهائية قال:" أخوض مواجهة النادي الاهلي كلاعب محترف على الرغم من أن القلعة الحمراء بيتي وحتى اللحظة أحلم بالعودة لصفوفه لكنني لن أفرط في حلمي خلال الفترة القادمة".