نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز جديد من الهلال للكرة السعودية في القرن الـ21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن النادي الأهلي المصري، من حسم الصراع المحتدم بينه وبين عدد من أندية العالم، على لقب الأكثر تتويجًا في القرن الحادي والعشرين، بعدما اعتلى عرش الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم، منذ بداية القرن الحالي، كما ظهر الهلال ضمن قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب على مستوى العالم، في إنجاز جديد للكرة السعودية.

الأهلي المصري حقق هذا الإنجاز بعدما تمكن مؤخرًا من الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ليعتلي عرش الأكثر تتويجًا في القرن الحالي، بعدما حقق 43 بطولة خلال عقدين فقط، متفوقًا على بايرن ميونخ الألماني، ولينكولن بطل جبل طارق، اللذين حصد كل منهما أربعين لقبًا.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فقد ضمت قائمة الأكثر حصدًا للألقاب في القرن الحادي والعشرين على مستوى العالم، ثلاثين ناديًا، منها ثلاثة أندية عربية، هي الأهلي المصري الذي يعد الأكثر تتويجًا، والهلال الذي حصد 27 بطولة، والترجي التونسي الذي فاز بـ24 بطولة.

كما شهدت القائمة تفوقًا لفريق برشلونة في إسبانيا بحصد 34 بطولة مقابل 30 بطولة لريال مدريد، أما على صعيد الفرق الإيطالية، فقد حصد يوفنتوس 22 لقبًا، فيما تصدر مانشستر يونايتد الفرق الإنجليزية برصيد 24 لقبًا.

واعتلى الأهلي المصري صدارة الترتيب برصيد 43 لقبًا، يليه بايرن ميونخ برصيد 42 لقبًا، ولينكولن بطل جبل طارق وله أربعين لقبًا، ثم برشلونة الإسباني الذي حل رابعًا برصيد 34 بطولة.

وحصدت ستة أندية 33 بطولة لكل منها، هي: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وشريف تيراسبول المولدوفي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسيلتيك الاسكتلندي، وشاختار الأوكراني، وبورتو البرتغالي، ثم جاء ريال مدريد برصيد ثلاثين لقبًا.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي بـ29 لقبًا، يليه الهلال وله 27 بطولة، ثم بيونيك أريفان الأرميني برصيد 26 بطولة، فيما حصدت أربعة أندية 25 بطولة، هي: ديودلانج بطل لوكسمبورج، وباتي بوريسوف بطل بيلا روسيا، وأولمبياكوس اليوناني، ودينامو كييف الأوكراني.

وحصدت ثلاثة أندية 24 بطولة لكل منها، هي: الترجي التونسي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كما حصد فريقا جالطا سراي التركي وفلورا تالين الأستوني 23 لقبًا لكل منهما.

وفازت ثلاثة أندية بـ22 لقبا لكل منها، هي: يوفنتوس الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وكاشيما الياباني، بينما حصدت أربعة أندية 21 لقبًا لكل منها، هي: بوريرام يونايتد التايلاندي، وكيه إف تيرانا الألباني، ورينجرز الاسكتلندي، وسيسكا موسكو الروسي.