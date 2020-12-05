ينتظم في التدريبات غدا.. أحمد ياسر ريان يتعافى من فيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية تعافي أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي، من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ومن المقرر أن يشارك أحمد ياسر ريان في تدريبات الغد، بعد تحول مسحته إلى سلبية.

في سياق آخر، يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، اليوم السبت، في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب.