ينتظم في التدريبات غدا.. أحمد ياسر ريان يتعافى من فيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية تعافي أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي، من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ومن المقرر أن يشارك أحمد ياسر ريان في تدريبات الغد، بعد تحول مسحته إلى سلبية.
في سياق آخر، يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، اليوم السبت، في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على طلائع الجيش، من أجل تحقيق حلم الثلاثية هذا الموسم ( الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا".
ويدخل الأهلي مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، الأسبوع الماضي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، على ستاد القاهرة الدولي.
ويفقد الأهلي لخدمات الثلاثي وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء الماضي، بينما صعد طلائع الجيش، بعد التغلب على الزمالك 3 - 1.
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